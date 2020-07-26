皇家隊26日打敗印地安人，身為最貧打的球隊，皇家靠著10局上「突破僵局制(延長賽每局二壘有跑者)」不拚長打而以連續兩支犧牲打送回致勝分。賽後皇家官推還吹牛：「沒人上壘就能打回致勝分，這是魔法。」皇家終場3-2獲勝。

印地安人投手克萊文傑(Mike Clevinger)主投7局失2分，最後輸在突破僵局制，他賽後抱怨：「新的延長賽制是我見過最爛的東西。這可不是小比賽，你知道要在任何球隊的牛棚手中攻到二壘有多難嗎？我很不爽。我肯定其他球隊碰到相同狀況，他們的反應也是一樣。」

10局上半雙方2比2進入突破僵局，皇家二壘站著1位跑者，馬西亞(Erick Mejia)上來第一球就短打，成功把跑者推進到三壘，接著法蘭柯(Maikel Franco)一發中外野的高飛犧牲打送回了超前分，皇家就靠這1分贏球。

不用長打就能上二壘，擅長小球戰術或貧打的球隊因此受益，皇家總教練麥西尼(Mike Matheny)說：「我好愛這個制度，希望明天再來一次。我先前就支持這個制度，我也知道傳統派的人現在一定很不滿。」不過皇家前面的2分是用兩支陽春炮打來的，也是靠真本事才能相持到延長賽。

(中時新聞網)