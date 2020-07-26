中國人民大學財政金融學院、中國國際文化交流中心「一帶一路」金融合作研究院、中國財政金融政策研究中心25日主辦的2020國際貨幣論壇。會上由中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）發佈《人民幣國際化報告2020》指出，作為度量人民幣在國際經濟活動中實際使用程度的綜合指標—人民幣國際化指數（RII）在2019年底達到3.03％，今年第1季RII強勢上揚，估計上半年接近5％，有望再創新高。

據《中國基金報》引述出席的大陸證監會前主席肖鋼說，大陸要成為全球金融資產的配置中心，對中國的經濟、金融運行和人民幣國際化有著重要意義。肖鋼表示，儘管國際金融市場出現動盪，但大陸金融市場和國際市場相比表現較穩定的運行態勢和較強韌性，讓外資較看好，顯示大陸金融資產在全球的吸引力顯著提升。

另外根據數據顯示，截至今年6月底，外資持有大陸A股股票餘額已達到3684億美元，比上年增長13％；外資持有大陸債券餘額也達到3691億美元，較上年成長10％，且債券持有額是2016年外資持有額的3倍。

(旺報 )