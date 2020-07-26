小S（前）與雅維．茉芮小時候常一起玩水。（新視紀整合行銷提供）

109臺灣原創流行音樂大獎下月29日在台北中油大樓國光廳舉辦決賽，當天將有柔米 Zoomie、扶桑花、蘇明淵、BCW、葛西瓦等人演出。日前歷屆得獎者雅維．茉芮與邵大倫回娘家，接受專訪並分享兒時回憶，在雅維分享的幼時照片中，驚見大S小時候萌樣，原來小S是雅維的表姊，小時候常玩在一起。

對於今年再度入圍決賽，雅維．茉芮表示十分開心，看好阿爆得獎機率高。雅維．茉芮曾獲金曲30最佳原住民語專輯及演唱人雙獎肯定，第二張專輯主打童謠創作，她表示志在入圍不在得獎，如果可以再次入圍金曲獎，就要感謝祖靈的庇護。

身為臺灣原創流行音樂大獎參賽前輩，雅維．茉芮提醒參賽者，等待時間非常漫長，一定要好好把握時間在後台休息，保持最佳狀況，千萬不要因為等待而喝太多，導致比賽狀況不佳。雅維．茉芮說，因為年底即將要發行第三張專輯，目前的製作期程緊張，近期也和來自巴塞隆納的編曲人Yerco（YK樂團）有良好交流，期待新專輯，可以有更多不同的世界曲風元素。

邵大倫受訪表示，上次拿下金鐘獎剛好生下二寶，一子一女湊成「好」字，心滿意足，關於生子沒有第三胎的計畫，他笑答：「體力和生活已分身乏術！」近年來「轉職」到主持的邵大倫說，音樂永遠是他的最愛，一直都持續有音樂創作，也陸續與幾個製作團隊接洽，但因為手上同時有三個電視節目主持、一個廣播主持，時間有限，近年雖暫緩個人專輯作品，但陸續有與其他音樂人合作，包括張涵雅詞曲、陳明章老師跟吳念真導演合作《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》原聲帶錄音室版歌曲〈酒家菜〉演唱，預計今年底也會跟陳明章老師合作音樂作品。

(中時 )