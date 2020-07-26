國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波延燒，扯出同是念中山大學研究所的同黨議員李雅靜、口試委員竟是前立委侯彩鳳和前議長許崑源。中山大學校長鄭英耀26日正式發信道歉，承諾檢討教授指導人數及在職專班的運作制度，縮短審定論文抄襲的時間，對弊案絕不寬貸。

李眉蓁日前遭人踢爆，2008年就讀中山大學大陸研究所時、發表的論文「台灣對中國大陸之貿易分析」有96％涉嫌抄襲。中山大學學生22日對此發動連署、要求撤銷李眉蓁的學位，李眉蓁本人則是在23日落淚宣布願意放棄學位。不過中山大學強調沒有主動放棄的制度，目前該案初步鑑定確實「高度相似」，論文審定委員會已送校外專業學者鑑定，預計1個月內審定確認。

李雅靜則被人踢爆，2012年就讀中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班、發表的論文《平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬──以兩岸社團合作為例》，口試委員名單中竟然有前立委侯彩鳳、前議長許崑源。

此外，李眉蓁的指導教授林德昌也被人踢爆，在90至107學年度間共「指導」了148位碩士、29位博士，有違常理。

面對一波波的質疑聲浪，中山大學表示，正在調閱當年的文件，屆時會向外界說明。校長鄭英耀也向全校師生及校友發出聲明，強調校譽確實已受到傷害，讓中山大學重新檢視在學位論文品質把關不足的地方。

鄭英耀表示，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動。有鑒於抄襲事件日益增多，中山除了引進「論文原創性比對系統」並擬定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」外，為維護論文品質，更於今年4月29日通過「學位論文電子版廢除『永不公開』選項」，期許本校的每一篇學位論文，都能經得起各界的檢驗。

針對此次事件衍生、教授的指導學生人數與碩士在職專班運作方式，中山目前並無統一規定，會進一步審慎考量如何在維繫指導品質、教學自主與保持學生選擇彈性之間取得平衡，確實檢討。

關於外界質疑「碩士在職專班」或一般的在職進修的修業品質，鄭英耀認為，仍肯定其存在的價值，但在職研究生與一般研究生的論文取向或有不同，中山將研議是否以技術報告等其他更合宜方案來取代研究論文。但不論是研究論文或技術報告，都需要對過程進行嚴格的管控，並依規定嚴謹把關口試委員名單。

鄭英耀承諾，近期內將由他召集會議，盤點各系所在職專班的運作現況，要求擬定明確的學位論文（或技術報告）指導原則並加強研究倫理教育。同時，也將盡快修定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」有關審查時程之規定，以提升抄襲案件之處理效率。

鄭英耀表示，中山絕大部分的老師與同學均嚴守學術倫理，以中山過去所奠基的能量以及師生校友於現在與未來的表現，一定能夠繼續獲得各界的肯定與支持。回應媒體之餘，學術自主精神還是不能妥協，調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。

(中時 )