大陸國務院副總理韓正24日表示，將堅持住房不炒定位，房地產不應作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，採取差異化調控措施，及時科學精準調控，確保房地產市場平穩健康發展。

中共中央政治局常委、國務院24召開房地產工作座談會。韓正會上表示，房地產長效機制實施以來，取得明顯成效，值得充分肯定。

韓正進一步強調，要堅持問題導向，重視房地產出現的最新情況，時刻進行調控，推進落實長效機制；要全面落實城市政府責任，地方政府發現問題應及時採取針對性的政策措施；要實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。

此外，在市場監測方面，對市場異動及時提示、指導和預警，精準分析市場形勢。要抓緊建立住宅用地市場監測指標體系，定期公開各地土地儲備和已出讓土地建設進展情況；在稅務方面，要發揮財稅政策作用，有效調節住房需求。

(旺報 )