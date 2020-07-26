高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁碩士論文遭爆抄襲，論文風波也開始延燒政壇。不過，6月24日易經命理老師高煜霖就曾提醒，李眉蓁參選當心聲望降低、名譽受損。

高煜霖6月24日在臉書直言「不妙！」李眉蓁參選身先士卒，恐變成「聲」先士卒，陣營的向心力將不易整合，不僅不利藍營累積能量，甚至更內耗、積怨更深，整軍經武恐更遙遙無期。

從李眉蓁宣布參選、登記參選的時間取卦，高煜霖得到「赤口」、「留連」兩卦象，提醒李眉蓁強摘的果實不會甜，「當心，聲望降低，名譽受損」。在幾位表態的人選中，最後由李眉蓁出線，恐會埋下不平的心，而議長補選也有關「赤口」，高煜霖提醒，藍要當心翻盤。

高煜霖再從「留連」分析，推斷李眉蓁恐有被逼「辭職」的壓力，建議她要趕快想好一套說法，因為一句噬辭「去者未回程」，顯示出李眉蓁可能迫於無奈而辭職，如此可就會中斷政治生涯。

另外，高煜霖也提到，李眉蓁今年是六害年，恐會被起底，一世英名毀於一旦。

（圖／摘自高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團臉書）

(中時新聞網)