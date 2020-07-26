時力黨主席徐永明等人今日於時力黨部召開民調記者會表示，執政黨發放振興3倍券，打算藉此促進消費，但民調指出，民眾使用3倍券用途依序為百貨賣場57.7％、超商超市33.1％、旅遊住宿12.8％，而餐廳及夜市僅分別9.1％及5.5％。而蔡英文總統及行政院長蘇貞昌施政滿意度也較上月降低0.6％、2.2％，來到60.8％、56.1％。

今日除徐永明外，時力智庫執行長李兆立、時力媒體創意部主任劉仕傑及公民監督國會聯盟常務理事曾建元也到場出席。本次民調由趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1095份有效樣本。

李兆立指出，關於國會政黨問政表現，依序排名是民進黨25.9％國民黨22.6％、時力22.4％、民眾黨16.1％、基進黨7.3％。而堅持正義、查弊、杜絕酬庸部分，依序排名是民進黨20.2％、時力18.1％、國民黨15.6％、民眾黨12％、基進黨4.8％。

李兆立說，67.6％民眾已領取實體或數位3倍券，已領取者中有70.4％認為領取登記方便。有關安心旅遊補助狀況，50.5％會增加國旅意願，45.5％不會增加。

李兆立指出，從調查結果顯示，三倍券和國旅補助的加乘效果並不明顯，其他包括藝fun券、動滋券、農遊券等，與三倍券的對應加乘等，值得後續觀察評估。

徐永明說，立法院即將以臨時會處理紓困振興預算的追加，如何把舉債來的錢花在刀口上，發揮更加的振興效果，是接下來國會的審查重點。

李兆立表示，港版國安法通過後，有53.1％影響去香港意願。而前總統馬英九說「台灣國安5法和港版國安法相比，不遑多讓」的說法，24.4％認同，57％不認同。

李兆立指出，對於台灣對抗中國威脅的準備，51％有信心，40.4％沒有信心。而有關台灣問題，33.4偏向獨立，54.6％傾向維持現狀，支持統一者僅剩6.4％。

徐永明表示，有國際學者認為港版國安法後，下一步的目標就是台灣，在法律戰、軍事威脅這麼明顯的狀況下，如何凝聚全民共識，是政府未來要注意的部分。

(中時 )