由小魏魏嘉瑩、黃奕儒、鼓鼓呂思緯一起合演的「白日夢遊」演唱會25日舉行，3人不僅準備了許多特別的曲目，與嘉賓小納豆、李芷婷和魚乾一起合作也讓現場粉絲驚喜不已。 鼓鼓一唱完〈可以唷/嗯哼〉組曲立刻問全場：「真的好久不見，戴著口罩可以唱歌嗎？但我就看不到你們笑了，辛苦了。這段時間有沒有喜歡別人？」把台下粉絲們撩到簡直嫑嫑的。

鼓鼓除了演唱〈可以唷/嗯哼〉組曲、〈老實情人〉，還特別挑選了張信哲的招牌情歌〈愛如潮水〉，前奏一出，鼓鼓立刻幽默問：「台下小朋友應該沒聽過吧？有可能會唱嗎？不會唱就學一下，後面年紀大一點的應該都很熟。」沒想到台下一樣大合唱。鼓鼓接著透露，這半年在準備一些計劃，年底11/21就有自己第一場專場【聽到請回答】演唱會。而他也和黃奕儒合唱〈對你愛不完〉，兩人齊舞當年經典舞步，黃奕儒不只跳舞還秀了一首吉他獨奏，兄弟兩人帥氣程度爆表。

演唱會由小納豆演唱〈long liu lan〉開場，唱到忘情往觀眾席丟墨鏡，尖叫聲不斷，第一次公開演唱的他說：「給我兩分鐘talking時間，很多人不知道我，但今天你們都會知道我是誰！你們比我年輕喔，等一下你們跳得比我低，打咩～」緊接〈離開地球表面〉讓全場跟著都跳起來。

小魏還沒上台，台下粉絲就大喊名字，她連唱〈年輕是一種罪〉〈逆光〉輕快延續開場熱情，並問候大家：「晚上好，感覺過了好幾個月，今年第一次回到這個舞台，太開心了。我很喜歡問大家有沒有吃飽？今天準備了蠻多沒唱過的歌給大家，因為你們都是我的光，所以特別挑選了〈逆光〉，每個人都會想默默守護著某個人，其實我們自己也被很多人默默守護著，所以特別也排了〈那女孩對我說〉讓大家聽聽看。」曲目安排以「光、溫暖」作為主題，接著輕快琅琅上口的〈好想你〉全場齊聲大合唱，揮手打拍子。每個動作都引起尖叫，回到自己的創作〈我還是不懂〉台下歌迷也跟著合唱。

黃奕儒一開始就連唱兩首〈我怎能留下你〉〈女孩〉，他說：「讓大家久等了，去年9月我在這裡開了專場，今天也謝謝你們又來到這裡。為了這場演唱會準備了一些很特別的歌，相信大家在過去的六個月應該跟我一樣悶壞了，最近在振興經濟嘛，我想用這首新歌來振興你們。」他也首唱新歌〈怎麼又想你了〉，是他在這一年之間沈潛所寫出來的新歌，特地留在「白日夢遊」演唱會首唱。

李芷婷初生之犢不畏虎，唱完第一首〈I am Not A Little Girl〉，唱歌霸氣十足的她說起話來反而有點緊張：「我第一次來這裏，謝謝前輩們給我機會邀請我來這裡，現在很緊張，大家聽得開心我就開心。」接著演唱音域跨16度的〈美麗舊世界〉，高亢的嗓音讓全場都為之沉醉。唱完：「一不小心就唱到走心了，好想哭喔！跟這麼多厲害的歌手同台，又感動又想哭。」

昨晚（7/25）「白日夢遊」演唱會小魏魏嘉瑩、黃奕儒、鼓鼓加上嘉賓李芷婷、魚乾和小納豆6人，在最後男女分組，帶來力度十足的〈Fly Out〉和動人心弦的〈想見你想見你想見你〉成為壓軸高潮，這場演唱會最後在大合唱〈喜歡我吧〉中圓滿結束，6人回到後台還嘰嘰喳喳興奮不已，直說這樣子的演唱會真的太好玩了，下次有機會一定要再合作。

白日夢遊大合照，由右至左：魚乾、李芷婷、魏嘉瑩、鼓鼓、黃奕儒、小納豆。（相映國際提供）

魚乾（左起）、李芷婷、魏嘉瑩、鼓鼓、黃奕儒、小納豆與粉絲大合照。（相映國際提供）

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