由小魏魏嘉瑩、黃奕儒、鼓鼓呂思緯一起合演的「白日夢遊」演唱會25日舉行,3人不僅準備了許多特別的曲目,與嘉賓小納豆、李芷婷和魚乾一起合作也讓現場粉絲驚喜不已。 鼓鼓一唱完〈可以唷/嗯哼〉組曲立刻問全場:「真的好久不見,戴著口罩可以唱歌嗎?但我就看不到你們笑了,辛苦了。這段時間有沒有喜歡別人?」把台下粉絲們撩到簡直嫑嫑的。

鼓鼓除了演唱〈可以唷/嗯哼〉組曲、〈老實情人〉,還特別挑選了張信哲的招牌情歌〈愛如潮水〉,前奏一出,鼓鼓立刻幽默問:「台下小朋友應該沒聽過吧?有可能會唱嗎?不會唱就學一下,後面年紀大一點的應該都很熟。」沒想到台下一樣大合唱。鼓鼓接著透露,這半年在準備一些計劃,年底11/21就有自己第一場專場【聽到請回答】演唱會。而他也和黃奕儒合唱〈對你愛不完〉,兩人齊舞當年經典舞步,黃奕儒不只跳舞還秀了一首吉他獨奏,兄弟兩人帥氣程度爆表。

演唱會由小納豆演唱〈long liu lan〉開場,唱到忘情往觀眾席丟墨鏡,尖叫聲不斷,第一次公開演唱的他說:「給我兩分鐘talking時間,很多人不知道我,但今天你們都會知道我是誰!你們比我年輕喔,等一下你們跳得比我低,打咩~」緊接〈離開地球表面〉讓全場跟著都跳起來。

小魏還沒上台,台下粉絲就大喊名字,她連唱〈年輕是一種罪〉〈逆光〉輕快延續開場熱情,並問候大家:「晚上好,感覺過了好幾個月,今年第一次回到這個舞台,太開心了。我很喜歡問大家有沒有吃飽?今天準備了蠻多沒唱過的歌給大家,因為你們都是我的光,所以特別挑選了〈逆光〉,每個人都會想默默守護著某個人,其實我們自己也被很多人默默守護著,所以特別也排了〈那女孩對我說〉讓大家聽聽看。」曲目安排以「光、溫暖」作為主題,接著輕快琅琅上口的〈好想你〉全場齊聲大合唱,揮手打拍子。每個動作都引起尖叫,回到自己的創作〈我還是不懂〉台下歌迷也跟著合唱。

黃奕儒一開始就連唱兩首〈我怎能留下你〉〈女孩〉,他說:「讓大家久等了,去年9月我在這裡開了專場,今天也謝謝你們又來到這裡。為了這場演唱會準備了一些很特別的歌,相信大家在過去的六個月應該跟我一樣悶壞了,最近在振興經濟嘛,我想用這首新歌來振興你們。」他也首唱新歌〈怎麼又想你了〉,是他在這一年之間沈潛所寫出來的新歌,特地留在「白日夢遊」演唱會首唱。

李芷婷初生之犢不畏虎,唱完第一首〈I am Not A Little Girl〉,唱歌霸氣十足的她說起話來反而有點緊張:「我第一次來這裏,謝謝前輩們給我機會邀請我來這裡,現在很緊張,大家聽得開心我就開心。」接著演唱音域跨16度的〈美麗舊世界〉,高亢的嗓音讓全場都為之沉醉。唱完:「一不小心就唱到走心了,好想哭喔!跟這麼多厲害的歌手同台,又感動又想哭。」

昨晚(7/25)「白日夢遊」演唱會小魏魏嘉瑩、黃奕儒、鼓鼓加上嘉賓李芷婷、魚乾和小納豆6人,在最後男女分組,帶來力度十足的〈Fly Out〉和動人心弦的〈想見你想見你想見你〉成為壓軸高潮,這場演唱會最後在大合唱〈喜歡我吧〉中圓滿結束,6人回到後台還嘰嘰喳喳興奮不已,直說這樣子的演唱會真的太好玩了,下次有機會一定要再合作。

白日夢遊大合照,由右至左:魚乾、李芷婷、魏嘉瑩、鼓鼓、黃奕儒、小納豆。(相映國際提供)

魚乾(左起)、李芷婷、魏嘉瑩、鼓鼓、黃奕儒、小納豆與粉絲大合照。(相映國際提供)

(中時 )