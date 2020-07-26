家扶兒認真製作萬花筒DIY，也將製作完的成品帶回與家人分享。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

傳統跳繩不只讓學童玩童玩，培養團體力也是活動主軸之一。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

童玩市集闖關遊戲「踩高蹺」，讓參與學童玩的不亦樂乎。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

北台中家扶中心主任劉正文（左一）頒發獎助學金勉勵扶助孩童努力向學。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

北台中家扶中心25、26日在清水舉辦「快樂童年暑於你」2020年國小夏令營，邀請85名學童DIY童玩，降低使用3C產品的時間，回歸自然遊戲模式；另也透過玩童玩的過程中，讓孩童與家長拉近親子關係，提升家庭和樂氣氛。

漫長暑假少了課業束縛，學童期間3C時間大增，也是國小孩童近視人數暴增的高峰期。北台中家扶中心25、26日在清水橋頭里活動中心與科博館辦理「快樂童年暑於你-2020年國小夏令營」，邀請85位國小家扶兒體驗手作童玩。

家扶中心社工、幼幼展愛隊志工、社工系實習生共25名工作人員所共同策劃2天活動，除指導手作童玩，更讓孩童了解科學原理。即將升小四的樺樺為單親家庭，暑假只能跟弟弟待在家看電視、玩手機，參加夏令營讓他充實暑假生活，開心把DIY的童玩帶回家跟媽媽分享。

北台中家扶中心主任劉正文表示，北台中家扶中心創立40多年，年年舉辦國小夏令營，藉此豐富家扶兒的暑期生活。今年因疫情關係，各項活動捐款驟減，家扶仍堅持不能讓孩童期待落空，如今疫情逐步減緩，誠摯邀請社會大眾加入捐款行列，陪伴家扶孩童穩定成長。

(中時 )