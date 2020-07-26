灣裡派出所藏身在一家小廟內。（程炳璋攝）

喜樹所搬進地方廟宇萬皇宮。（程炳璋攝）

鯤鯓派出所搬進一棟民宅內。（程炳璋攝）

台南市南區警察廳舍大異動，4間派出所因廳舍老舊需耐震補強，24日同步搬遷，工期長達半年多，新棲身處各具特色，大林所搬進水交社文化園區成新景點，喜樹與灣裡所藏身在廟宇內，鯤鯓所進駐民宅。

台南市南區共有7間派出所，其中大林、鯤鯓、喜樹與灣裡4間警所興建歷史各有40年、39年、39年與35年，台南市警察局今年決定耐震補強，24日一次搬遷4間派出所。

大林所警員25人，搬進水交社文化園區內台南市文化局所屬辦公室，廳舍環境優雅，搖身一變成台灣早期日式風格派出所，近日成為民眾拍照打卡熱門景點。

喜樹與灣裡兩家警所各有8名與14名警員，兩所都搬進地方廟宇，前者搬進萬皇宮，後者搬進舉喜堂，警員笑稱每天上班變廟公。

鯤鯓所僅有5名警員，警方原找龍岡國小禮堂落腳，因該處也需整修，最後租用一棟民宅棲身。

台南市警6分局表示，4家警所同步搬遷，最重要的槍械室都已打造獨立空間，加裝鐵門，槍械搬移時，分局長、督察組長與裝備承辦人全程督導，維護槍械安全。

(中時 )