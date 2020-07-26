國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，昨（25）日在競選總部成立大會上，正面迎擊論文爭議，並一度激動落淚。今(26)日她也在臉書上解釋昨日淚灑競選總部成立大會的原因，並預告之後可能會出現的抹黑戰術，最後是高喊給她和高雄一個逆轉勝的機會。

李眉蓁今在臉書上表示，昨晚的激情到了今天還未散去，終於有個機會，能和大家好好說說話。並指出，她昨天有一個抱歉，還有兩個謝謝想要跟大家說，「很抱歉原本上台前已經和大家說好今天不會哭，我要勇敢迎戰。」但看到前輩們的力挺；台下支持者的群情激昂與旗海，仍忍不住眼淚，因為真的太感動。

接著，李眉蓁說，「第一個謝謝，我要給民進黨。」並指出當初參選時她自己也擔心知名度問題，但感謝民進黨動員立委一切資源攻擊她，還讓她成為各界除威力彩之外最關注的焦點。不過，她也質疑民進黨，什麼時候才能好好修理好高雄的問題，好好修理好國家的困境？

李眉蓁的第二個謝謝，是要給支持她的所有人。感謝黨內大小前輩，都來力挺眉蓁。這場選戰，我從來不是一個人，不論有多少風雨；不論媒體如何挑撥，揣測，國民黨什麼沒有，就是最團結。她也很感謝在現場和網路上聲援與鼓勵她的人，是她面對攻擊與嘲笑時的後盾，是她繼續前進的動力。

對於接下來選戰中可能出現的留言蜚語，李眉蓁也做出預告，「如昨天告訴大家的，接下來，可能連眉蓁外面有小王的謠言都會出現。」但她並不畏懼，因為她有最堅強的後盾、跟勇敢承擔的心。

最後，李眉蓁強調，「光復高雄，不會是要光復只做兩年的市府，而是要光復20年來錯誤決策。」她指出高雄第二大城的榮光早已不再，甚至連水的問題都無法解決。而現在，這場電影的下半場已經開始了，大家最愛看的，不就是逆轉勝的劇情嗎？李眉蓁呼籲，「讓我、還有高雄，都有一次逆轉勝的機會！」

(中時新聞網)