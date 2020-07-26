主廚將霧峰五大在地食材入菜，邀請與會來賓品嘗田園料理。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

霧峰菇類文化節邀集優質農民參與農特產品展售。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市霧峰區環境氣候適合蕈菇生長，發展出獨具特色菇類產業。為行銷霧峰菇業文化，台中市農業局與霧峰區公所26日在霧峰阿罩霧公園舉辦「2020霧峰菇類文化節暨登山健行活動」，除登山健行，也邀請主廚以菇類入菜製作特色料理，還安排農特產品展售、菇類有獎問答等活動，讓民眾進一步認識在地菇類產業。

活動現場邀請主廚將霧峰五大在地食材入菜，包括菇類、香米、荔枝、龍眼及鳳梨等，製作成一道道美味可口的田園料理；農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、霧峰區長陳宗祈、市議員林碧秀、李天生、林德宇、前立委顏寬恒等人均到現場與民同歡。

蔡精強表示，霧峰區是菇類的故鄉，四、五十年前是松茸菇最大產地，外銷全世界，後因外銷市場減少，轉型改種杏鮑菇、秀珍菇等菇類，也將菌種銷給其他縣市，菇類的生產可說是全台第一。菇類具有稀有元素，不同於蔬菜需要日照，可在暗房靠木材等營養成長，因此菇類具有蔬菜沒有的營養，是很健康的食品。

蔡精強也說，除菇類外，霧峰的龍眼、荔枝、香米也相當有名，甚至著名的吳寶春麵包使用的荔枝乾也是來自霧峰，因霧峰水質、土壤好加上農民努力，才有此成果。

吳世瑋推薦霧峰杏鮑菇、紅米、清酒及龍眼等都非常有名，市府將協助農民加強推廣霧峰區農特產業，讓更多人認識在地優質農產。此外，市府推動各項市政不遺餘力，例如雙十公車政策，搭公車相當優惠，也致力改善空汙問題，給民眾好空氣，過更好的生活。

農業局指出，霧峰區菇類產量占全國總產量一半以上，包括金針菇、杏鮑菇、秀珍菇、 鮑魚菇、金福菇、木耳、雪耳、巴西摩菇、 猴頭菇、鴻禧菇等多樣化菇類產業，尤以金針菇為大宗，生產量高達1700萬公斤，品質優良，使霧峰成為名符其實的「菇之故鄉」。

活動也邀集優質農民參與農特產品展售，並透過菇類農特產有獎問答、趣味遊戲等方式，讓市民更加了解霧峰優質菇產業，民眾只要消費滿50元即有機會參加抽獎，獎項包括50吋液晶電視、除濕機等好禮。

(中時 )