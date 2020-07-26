美駐沖繩基地新冠肺炎群聚感染擴大。

美軍駐日本沖繩軍事基地新冠肺炎群聚感染情形擴大，駐日美軍司令部24日宣布，自當日起，所有入境日本的美軍都必須進行新冠病毒檢測及14天隔離措施。

《日本時報》（The Japan Times）報導，駐日美軍司令部24日宣布，自周五開始，所有入境日本的《美日部隊地位協定》（U.S.-Japan Status of Forces Agreement）相關人員都必須進行病毒檢測，並且進行14天隔離，新規涵蓋人士包含士兵、眷屬及承包商。

此前，駐日美軍司令部僅要求《美日部隊地位協定》相關人士在抵達日本前、以及抵達基地後分別進行14天隔離，並且僅要求出現症狀的人士進行病毒檢測。

駐日美軍上周五激增41名海軍陸戰隊員確診新冠肺炎，其中包含27名沖繩普天間機場的海軍陸戰隊員以及14名漢森營（Camp Hansen）的海軍陸戰隊員。自4日以來，駐日美軍已有201人確診。

(中時新聞網)