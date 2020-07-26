新北市有一位民眾昨（25）日晚間騎車從三峽要返回板橋途中，行經捷運三鶯線LB05籠埔站時，突然好幾團火花從上方的高架工程掉落到路面，嚇的騎士趕緊煞車才沒有被火花波及，返家後騎士將此段行車記錄器畫面PO上網，新北捷運局今展開調查，表示現場施工包商確實有疏失，立即將包商解約，後續將依規定進行裁罰。

今日凌晨臉書《爆料公社》社團出現一段行車記錄器，一位機車騎士晚間從三峽要騎車要回板橋路上，行經龍埔路的捷運三鶯線LB05籠埔站時，瞬間有好幾團花火從天而降，騎士立刻煞車閃躲，才沒有被花火傷及，事後他將行車記錄器PO上網，痛批工程沒有做好安全維護會嚴重危害到用路人的安全。

而附近居民表示如此的情況，已持續3、4天，施工單位沒有做防護措施，放任火花掉落，非常危險，且都是在凌晨12點過後施工，發電機的聲音吵到他們無法入睡。

新北捷運局回應， 施工單位沒有做好防護措施，已經要求改善，並依約開罰，最高可罰85000元。捷運局補充說明，表示這是夜間鋼構電焊作業火花飛濺（施工時間24:00至03:00），廠商未徹底施作防護措施及施工交維所致。除了已要求此工班立即出場外，後續也將依契約內安全衛生及交通維持相關規定罰則辦理，最高可罰處85000元，並對所有新電焊工班辦理教育訓練，除此之外，也會再次檢討作業前的自主檢查、監造查驗項目並且積極落實。

新北捷運局強調施工零職災，一直是努力的目標，對於造成民眾的驚慌深感抱歉，新北捷運局將會再加強工地管理，以維護用路人安全。

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(中時新聞網)