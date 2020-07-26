有民眾爬百岳，將自小客車停在登山口，且擋住其他車輛，被擋住的車主發現無法移車十分氣惱，報警後更得知要第二天才能移車，令人傻眼。警方開出罰單呼籲民眾自愛。

攀登奇萊山、小奇萊山步道的登山口在合歡山的滑雪山莊旁，一旁設有12格停車位，近來因登山人潮暴增，車位供不應求，但昨天竟然有3輛自小客車直接停在停車格後方，擋住3輛車。

被擋的車主在臉書發文表示，自己從奇萊稜線山屋回到登山口停車場，準備開車時卻被其他車輛於後方擋住，於是請警察聯絡，結果車主去爬奇萊山，第二天才會下山來開走。

網友看到貼文紛紛撻伐，認為「自私沒有極限」、「超沒公德心」、「素質太差」、「跟對方要求損失，造成需要過夜跟工作損失，或是計程車來回的費用」。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，將依道路交通管理處罰條例第56條，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，開罰新台幣600到1200元罰鍰。接獲報案後也已立即聯繫到擋車的3輛車主，今天會下山移車。

新城分局指出，中橫最近人、車潮比往年同期暴增1倍以上，交通易壅塞，呼籲民眾務必遵守交通規則，車主切勿將車輛停放在轉彎處及狹窄的雙邊車道，或違規停車。

(中時新聞網)