虎爺出巡時喜歡吃炮，沿途鞭炮聲不絕於耳，處處煙幕彌漫。（張毓翎攝）

虎爺出巡時喜歡吃炮，沿途鞭炮聲不絕於耳，處處煙幕彌漫。（張毓翎攝）

今日上午8點45分由配天宮董事長蔡承宗點燃起馬炮（張毓翎攝）

配天宮嘯角團在隊伍中行走，現場鑼鼓聲響徹雲霄。（張毓翎攝）

嘉義市代天巡府福安舘的虎爺首次來慶贊配天宮虎爺遶境。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市配天宮年初因疫情，取消媽祖聖誕遶境，隨著疫情解封，今日適逢農曆6月6日虎爺聖誕，廟方舉行盛大的遶境慶典，一早團拜儀式，聚集將近千人，廟方估計今年參與人數至少有去年2倍，虎爺出巡時喜歡吃炮，沿途鞭炮聲不絕於耳，處處煙幕彌漫，家戶紛紛在門前擺香案，希望帶來虎爺的福氣。

今日上午8點45分由配天宮董事長蔡承宗點燃起馬炮，虎爺在轟隆炮聲中出廟，震撼力十足，另，嘉義市代天巡府福安舘的虎爺首次來慶贊配天宮虎爺遶境，福安舘主委蔡昆谷表示，福安舘母廟為南鯤鯓代天府，每年進行2天1夜的徒步香路行程，陪同李大王神駕返回南鯤鯓，預計10月10日晚上駐駕配天宮。

今年參與人數及各陣頭隊伍明顯增加，朴子配天宮虎爺會已連續3年將貢品送給當地弱勢族群，今年民眾贊助踴躍，一共把290份貢品分送至各里的弱勢家庭及邊緣戶；朴子市文化里長楊石旭說，謝謝虎爺會的愛心，每份有各式餅乾、罐頭、飲料及糧食，在虎爺的庇佑下，相信上半年所有的晦氣都會一掃而空。

虎爺出巡沿途鑼鼓、炮聲響徹雲霄，配天宮駕前會、虎爺會、嘯角團、進士團及將軍團，依序在隊伍中行走；廟方指出，配天宮虎爺尊稱為山軍尊神，深受信眾喜愛，往年虎爺山軍尊神遶境時，其神轎下方堆放大量的鞭炮，猶如小山這麼高，為了降低炮屑滿地及空氣汙染，特別減少使用大量鞭炮。

(中時 )