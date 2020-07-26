陳男將愛車停在自由路上，再去開車時即發現左側車身留下大片擦痕。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

鄭男車子擦撞到陳男愛車，自己的車頭也造成明顯凹損。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

肇事逃逸不可取，台中市59歲陳姓男子日前將愛車停放在東區自由路上，未料開車時竟發現左側車身從後保險桿到前車門附近，莫名出現大片擦痕，他懷疑遭到他車碰撞，憤而報警，警方受理後調閱監視器，發現44歲鄭姓男子開車經過暫停路邊並且擦撞到陳男的愛車，卻未報案或留下字條告知車主，警方除請他到案說明，也依罰開出紅單。

台中市第三分局交通大隊分隊長蔡興邦指出，陳男報案時指出，車子停在自由路上，再去開車就發現左側車身出現大片擦痕，懷疑遭到他車碰撞，對方卻沒有報警也未留下隻字片語就離去，讓他心疼不已，希望警方能為他找出肇事者，好向對方求償。

警方調閱監視器，發現44歲鄭姓駕駛曾開車行經，鄭男從後方路旁駛出後，又向前在陳男車輛旁暫停，疑距離卻沒有抓好，狠狠擦過陳男愛車，自己的車頭也造成明顯凹損，鄭男僅在該處停留幾秒鐘，未曾下車查看也沒有報案，便直接離去。

蔡興邦指出，警方對於鄭男「擦板」後不處理的態度無法苟同，依規定舉發其交通事故發生未依規定處置之違規行為。同時呼籲，民眾發生交通事故後，應取得雙方共識，或依規定報案由警方處理後，方可離開現場。

(中時 )