國民黨立委陳玉珍今表示，目前還有大批陸配及陸配之子在大陸無法回台，抗中抗到鐵了心，連國民的家庭都要拆散，現在在台灣只要為大陸發聲，就會被抹紅，貼上「中共同路人」的標籤，就連陸委會主委陳明通主張過要讓小明們回來，也馬上就被網軍圍剿，綠色恐怖造成寒蟬效應，很多人也就不願意站出來說話。

陳玉珍質疑，政府利用防疫時機偷渡抗中意識形態，兩岸關係幾乎停滯，包括也是準國民的「小明」們無法與家人父母團聚，現在臨近開學，原本在台就讀的陸生新舊生都無法入境，甚至連新婚陸配都無法申請在台團聚，申請直接被移民署拒絕。

陳玉珍認為，這些舉動已經不是單純防疫，根本是出自於政治考量，相關單位不斷與指揮中心互推權責，難道全中華民國政府只剩下防疫指揮中心？如果把指導棋、指揮鏈往上看，總統府當然可以做最後的決定，但不應該逃避。「為了抗中保台，國民的權益、家庭的天倫相聚都可以不用管、都可以犧牲嗎？」

陳玉珍說，愛情是超越疆界政治意識形態的，像是金門平均每15戶就有1戶是新住民家庭（包含陸配）。如果民進黨政府這麼討厭兩岸通婚，乾脆立法禁止，擺明讓這條路不可以走，現在卻將防疫當反中，一直拆散人倫，這個政府實在太誇張。

陳玉珍批評，民進黨政府不敢面對輿論民意，被極端意識形態的網軍挾持，所以變成所有問題都要互丟皮球、推給指揮中心，中華民國是不是已經沒政府，只剩下指揮中心？請政府趕快回神，不要再繼續破壞國民的權益，將防疫成果建立在國民犧牲人倫親情之上。

(中時 )