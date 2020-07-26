政治圈論文風波不斷，高雄市議員李雅靜被人爆料，就讀中山大學研究所的論文口試委員竟是已故高市議長許崑源、同黨前立委侯彩鳳。李雅靜26日下午對外聲明，學生無權指定口試委員，一切遵照學校規定辦理，希望各界用同樣的標準檢視她。

論文門吹哨者吳佩蓉臉書日前透露，李雅靜2012年就讀中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班、發表的論文《平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬──以兩岸社團合作為例》，口試委員名單中竟然有前立委侯彩鳳、前議長許崑源。透過Google搜尋是否有同名的學界教授，都搜尋不到。但比對許崑源會在議會的簽名字跡，兩者幾乎相似。

外界質疑，許崑源學歷為「高雄市私立三信高級家事商業職業學校」，為何可以口試中山大學的碩士。此外，侯彩鳳是國民黨前立委，為何也可以口試中山大學的碩士？

李雅靜證實，她的論文指導教授是中山大學公共事務管理研究所汪銘生，口試委員有汪銘生，海洋權威方力行博士，中山高階公共政策碩士畢業、具勞工及社團豐富經驗的前立委侯彩鳳，對兩岸議題熟悉的前議長許崑源。

依據國立中山大學研究生學位考試施行細則，碩士學位考試委員會置委員三至五 人，其中系所外委員至少一人。此外，研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就者，皆能出任口試委員。

李雅靜還以監察院長陳菊及總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠為例，強調陳菊的口試委員中的劉進興，是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問、2015年的高市研考會主委；另一名口試委員吳濟華，後來還被陳菊延攬擔任高捷董事長。

洪恒珠念中山大學企管所，論文指導教授正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆。

李雅靜強調她自己願意接受檢視，但也希望各界以相同標準檢視她。

(中時 )