台中市甲安埔希望協會舉辦傳統米食教學活動，300多名婆婆媽媽分組惡補肉粽、紅龜粿、麻糬和包粿等手藝。（王文吉攝）

為傳承台灣傳統米食文化，台中市甲安埔希望協會原定端午節於鐵砧山舉辦傳統米食教學活動，因疫情延到26日舉行，300多位協會會員及新住民家庭體驗製作過程。理事長吳敏濟鼓勵大家趁疫情緩和之際走出戶外，學習傳統米食文化，增進身心健康。並贈送弱勢家庭肉粽，傳達社會的關懷之意。

吳敏濟表示，肉粽、紅龜粿、麻糬和包粿等傳統米食製作技藝，在家庭中一代一代傳承下來，以前幾乎每一個人都有製做的經驗。近年來由於社會變遷，大部份人都買現成品，少了一家人共同製作的樂趣與增進感情的機會，尤其是新住民朋友更是鮮少有機會涉略，因此舉辦了這項有意義的文化傳承活動。

台灣新住民已有56萬多人，台中市5萬8千多人，佔了十分之一強。社會學家出身的社會局長彭懷真致詞時表示，自己的太太就是緬甸人，他特別感謝甲安埔希望協會邀請來自各國的新住民參加，促成更好的文化融合，讓米食文化得到更好的發揚。

講師群由義和里長洪黃素貞和文曲里長林寶彩率領家政班成員擔綱。負責紅龜粿的林寶彩表示，備料工作忙了3天，粿葉是黃槿葉，要到大安海邊才採得到。紅龜粿象徵大吉大利，是早年娶新娘和女兒回娘家必備餐點。負責粽子教學的洪黃素貞說，新手最怕粽子在蒸籠裡散掉，綁粽子一定要綁出腰身來才會牢固。

穿著越南及印尼等國傳統服裝參加活動的9位新住民朋友，有人已經來台20年，育有2位子女，有人則剛嫁來不久，都是第一次體驗動手製作台灣的傳統米食，覺得十分新奇有趣。

為了配合防疫工作，這項端午節台灣傳統米食文化傳承活動延到疫情緩和才舉辦，計有300多人參加。甲安埔希望協會並致贈肉粽給弱勢家庭，由大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶及大安區長周琇茹代表接受，隨即轉送到受贈的家庭，傳遞社會的愛心。

(中時 )