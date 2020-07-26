及至7/24國際金屬市場的黃金價格走勢依然勇猛，收盤價格1925美元/盎司，衝破2011年盤中高點記錄1,921美元/盎司，外商金融機構分析有兩大「時事」因素，是金價此波衝刺的最大動能，並把今年第四季的金價目標上調至2,000美元/ 盎司。

散戶現在開始有感覺了。經常問起：現在進場，可以嗎？

國際金價集中火力在近兩個月期間上漲近15％，以衝刺百米速度攀上1925美元/盎司，法人機構其實現在問的是：什麼價位／什麼時候下車（出場）是正確的？

以黃金這麼傳統的投資標的，行情走勢總是會拿來和過去相較，因為破了2011年的高價之後，警訊就響了起來。外資交易商 AxiCorp 卻提醒，此次的狀況和過去有所不同，其一是黃金的投資流量受到ETF資產的驅動，ETF商品已是疫情期間的金融市場主導；其次是各國中央銀行截至5月公布的數據。

瑞銀財富管理投資總監辦公室的公開說法，金價走升的因素，源自中美關係進一步緊張，以及新冠疫情前景仍然不確定，同時美元似乎加速走弱。

外資金融主管指出，還有另一項業外看不出來的空頭投機部位，此波明顯落後於上漲行情，但也要注意，7月間「漲很大」達8％，與7/23中國大陸開放零售開盤、導致需求激增，「目前看來金價的反彈波，還沒有結束」，但若一旦投機部位激增或追價散戶潮退，就是價格回頭的時候了。

外銀估測，一旦金價往2,000 美元/盎司靠攏時，更要關注2021 年經濟復甦的預估狀況，經濟復甦一旦加快腳步，疫苗問世以及各國央行的極度寬鬆舉措達到最高峰，這些將可能引發 ETF 投資者拋售，從而使金價見頂。

(工商 )