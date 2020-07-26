國際原油價格持穩上漲，中油宣布27日凌晨零時起，汽油價格每公升調漲0.1元，柴油不調整。調整後，中油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.6元。

歐盟成立復甦基金救經濟、石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)於北半球夏天用油旺季維持減產等因素影響，帶動國際原油價格上漲；中油本週調價指標7D3B週均價從每桶43.49美元上漲至43.64美元，臺幣兌美元匯率升值0.043元，國內油價依公式計算漲幅為0.16％。

中油表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.8元。不過，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油僅調漲0.1元，柴油不調整；另0.5元及0.8元皆由中油吸收。

因擔憂疫情與需求的影響，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月23日收盤下跌2％，成為每桶41.07美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑2.2％，每桶43.31美元。

據美國能源部自1983年開始發布的週度預測數據，截至7月17日當週，美國原油日均產量較前週增加10萬桶至1,110萬桶，較去年同期減少20萬桶，比3月中創新高的1,310萬桶減少200萬桶。

美國能源部7月報告將2020年美國原油日均產量的預估較前月上調7萬桶至1,163萬桶，2021年的日均產量預估也較前月上調17萬桶至1,101萬桶。

(工商 )