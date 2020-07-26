新竹市17公里海岸3大夕景祕境曝光！著名的香山區攝影景點豎琴橋近期更換18盞投射燈，越夜越美麗，加上「香山沙丘」、「南港站」堪稱新竹海岸3大夕景祕境，近日氣溫連日創史上新高，黃昏後再來拍照，可避開酷暑還可享受夏夜海風。

市府城市行銷處表示，跨越西濱公路的豎琴橋，因造型獨特，一直以來都是愛好攝影與遊客拍照與打卡的熱門景點，還曾在2012年登上日本知名相機品牌年度月曆的封面，只要在網路搜尋就可發現不同時段的豎琴橋，其中以傍晚時分，香山豎琴橋搭配夕陽雲彩、西濱車道、車軌最受歡迎，也有不少攝影師利用橋上兩旁的透明玻璃反射取景。

不少攝影師利用橋上兩旁的透明玻璃反射取景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

城銷處表示，豎琴橋近日首度換上18盞投射燈，讓整座橋梁造型在夜間也能呈現不同的獨特性與線條，不同角度美感各異，近日每至傍晚都吸引大批攝影愛好者扛著腳架鏡頭聚集搶拍。

豎琴橋近日首度換上18盞投射燈，讓整座橋梁造型在夜間也能呈現不同的獨特性與線條。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

而被稱為海岸第2夕陽熱點，也被稱為「沙漠祕境」的「香山沙丘」，因有著無邊無際的沙丘，還有蔓荊、馬鞍藤等植物，景色讓人感覺彷彿到國外，若黃昏時刻到此，夕陽搭配彩霞宛如濾鏡，讓沙丘更有異國感。

也被稱為「沙漠祕境」的「香山沙丘」，因有著無邊無際的沙丘，還有蔓荊、馬鞍藤等植物，景色讓人感覺彷彿到國外。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

不過，市府也提醒，香山沙丘屬於香山溼地生態復育區之一，依據野生動物保育法禁止進入，民眾須申請才能進入，若擅入將處罰款，民眾可在自行車道上欣賞沙丘美景。

第3熱點「南港站」，位於17公里海岸線的最終點，民眾來訪可從不同視角欣賞與取景，例如站在空中步道與瞭望台，向西可眺望遠方的海景、夕陽、沙丘，向東可觀察魚塭內的鳥類，夜晚點燈後，瞭望台更呈現出不同風格。

「南港站」位於17公里海岸線的最終點，民眾來訪可從不同視角欣賞與取景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

城銷處同時指出，17公里終點南港站完成後設有夜間照明，17公里海岸線全程也改以LED燈提供照明，加上豎琴橋投射燈的更換，將讓夜間騎乘更加放心與愜意。

(中時 )