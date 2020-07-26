今天是金門大二膽戰役70周年，前總統馬英九與當年參戰的英雄史恆豐、賴生明的家屬們重返戰地，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，並向將士英靈致祭。馬英九強調，和平得來不易，「勿讓台海再陷危機，祈願兩岸永無戰事。」

馬英九指出，民國38年共軍於古寧頭一役戰敗後，仍伺機蠢動 。39年7月26日，金門大膽島、二膽島突遭猛烈砲擊，駐守當地的史恆豐營長，率領不到300名國軍，與700多名渡海進犯的共軍晝夜激戰，最後殲滅共軍3百餘人、俘虜2百餘人，以全勝告捷。不但讓共軍從此打消登陸佔領金門的念頭，更奠定日後八二三砲戰勝利的基礎。

馬英九表示，過去的殺戮戰場，如今已成為國民旅遊新亮點，島上的「三民主義統一中國」心戰牆，更是陸客在海上遠眺金門的必看景點。雖然戰爭已經遠去，但永不忘懷昔日國軍以生命與鮮血保衛台灣的功績，要更加珍惜得來不易的和平，勿讓台海再陷危機，祈願兩岸永無戰事。

(中時 )