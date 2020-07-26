台南麻豆區柚農郭秋寶（中）獲得農委會今年度農糧類產銷履歷達人，他的果園以草生栽培管理，嚴守生產規範。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

由行政院農業委員會舉辦的109年度「產銷履歷達人暨卓越貢獻獎」徵選，日前公布得獎名單，麻豆區柚農郭秋寶獲得農糧類產銷履歷達人，也是台南市唯一入選者。台南市農業局謝耀清26日特地前往貼紅榜恭賀，感謝郭秋寶積極努力取得產銷履歷認證，並肯定其辛勞付出。

台南市長黃偉哲表示，台南市麻豆文旦種植面積有1106公頃，年產量2萬4461公噸，為全台之冠，也是全台最早採收的產區，品質更具代表性，年產值超過8.6億元，是台南最重要的經濟果樹之一。

榮獲今年農糧類產銷履歷達人的柚農郭秋寶，是麻豆區果樹產銷班第24班班長，也是寶柚林果園園主，從小跟著父親學種柚子，從事文旦栽培管理近30年，參加台南市文旦大賽獲1次頭等、2次優等、1次良等，他的兄弟郭家銘、郭彥宏也都是比賽常勝軍。

郭秋寶參加產銷班後，鼓勵班員申請產銷履歷，產銷班40人中，通過認證者已從原來9人曾至20人。郭秋寶說，果農種出的柚子好吃才能獲消費者青睞，但有產銷履歷背書，消費者更能安心採購，對果農的銷售也有助益。

郭秋寶說，他的果園位於麻豆南勢里，屬黏土土質，種出來的柚子口味好，為解決易土地水份過多問題，加裝24小時自動束水設備，用台糖蔗渣肥改善土質，給果樹營養，讓土地變鬆，樹根好呼吸。

謝耀清表示，郭秋寶每年接受農業改良場指導，土壤、農藥施用年年送檢，從果園草木共生，到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證，並因應節氣剪枝、疏果、裝袋保護樣樣功夫都不馬虎，才能種出讓美味又讓消費安心的好水果。

(中時 )