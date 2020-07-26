「館長」自曝兒子的腿被「打球的人」踩斷，讓粉絲驚呼：誰那麼大膽！。（照片來源：臉書《飆捍》）

「蛤！」，知名網紅「館長」陳之漢，昨晚在健身房直播時，突被工作人員打斷，只見館長臉色大變、大喊一聲「蛤！」，轉頭向觀眾表示自己小孩不知怎麼了，直播就緊急中斷。凌晨3時館長公布答案，原來兒子的腿骨折，而且還是被人踩斷的！

「館長」陳之漢昨晚在健身房開直播，原本坐在地上與粉絲聊天的他，聽到工作人員的通知，瞬間臉色大變，一連喊3個「蛤？」，並向正在觀看直播的粉絲們道歉，隨後趕緊打電話聯絡，隱約可以聽到館長大聲對著電話說著「為什麼？誰啦？」。

館長凌晨3時許在臉書貼出兒子腿部打上石膏的照片，並發文：「小孩沒事了腿骨折打簡易石膏，謝謝各位關心謝謝，感謝林口長庚急症室的醫生，以及護理師謝謝各位」。

文章貼出10小時已有破4萬網友按心情關心，館長也補充說明兒子是「被打球的人踩斷腳」，讓眾人驚呼：「阿館～哪打球的還活著嗎？」、「祝早日康復，我是指踩斷腳的那個人」、「打斷筋骨顛倒勇，我是指踩到的那個人...」、「阿館表示：放心！我會折得漂亮點讓你可以接回去」。

(中時新聞網)