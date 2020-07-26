為了振興受疫情衝擊的經濟，民進黨政府祭出「三倍券」，近期已有許多民眾持三倍券消費，總統蔡英文今天提及，「我有感受到，國內的民間消費，一點一滴逐漸開始回溫了」。對此，桃園市議員王浩宇指出，根據掌握的最新民調顯示，滿意三倍券的比例極高，他說「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的核心價值，雖不完美，但永遠從台灣利益的角度去思考。網友則回文諷刺王浩宇。

王浩宇在臉書指出，過去一個月以來，很多都人在唱衰三倍券的政策，前總統馬英九甚至說好複雜好怕怕，但根據掌握的最新民調，滿意三倍券的比例極高，民眾滿意三倍券的領取速度、方式，從百貨到市場，零售業在過去10天至少有25%~40%的業績成長。他說過去馬英九的消費券是像投票一樣領取，排隊與點收時間很長，這次透過特殊設計，減少民眾點收排隊的時間，也開放網路綁定、超商預購等更多元的方式。

王浩宇說重點是，政府在事前與銀行、百貨協商，建議提供搭配的相關方案，例如用三倍券吃壽司、買衣服都能三倍後再打折，再加上政策搭配得宜，目前全台百貨、賣場、餐飲業都有25%以上的成長，其中又以街邊店的成長幅度最大，振興經濟的成效非常明顯。據最新預估，台灣2020年全年經濟成長率將可達1.77%，三倍券將推升經濟成長率0.44個百分點，雖然預算只有1/3，但三倍券的效益很可能會超越消費券，加上台灣防疫成功、局勢相對香港穩定，台灣可望穩居亞洲四小龍成長冠軍。

「選一個好政府，改變一個國家」。王浩宇說清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的核心價值，他們雖然不完美，但永遠從台灣利益的角度去思考，更努力、更認真、以台灣為主，「相信，人民會看見我們的努力」。

網友則回文吐槽「勸你不要用『清廉、勤政、愛鄉土』這上個世紀的口號了，在扁政府後，民進黨都沒再提這句話了」，王浩宇則回應「總統上禮拜黨代表大會才用」。也有許多網友表示「真是悲哀，自我感覺良好，雖然没有罵翻，但聽到埋怨頗多，我也用了，很多商家不收」、「領得很快 花的也很快」、「2人花2000購買，領6000，總共花28500，應該有振興到經濟喔」、「我都花超過3000了，當然有效」。

(中時新聞網)