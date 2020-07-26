後龍鎮溪洲社區舉辦花生節，規畫拔花生、焢窯樂、花生春捲冰淇淋製作等體驗活動，廣受民眾好評，爭相參與、品嘗美味花生料理。（何冠嫻攝）

後龍鎮溪洲社區舉辦花生節，規畫拔花生、焢窯樂、花生春捲冰淇淋製作等體驗活動，廣受民眾好評，爭相參與、品嘗美味花生料理。（何冠嫻攝）

後龍鎮溪洲社區盛產花生，並為協助農民銷售，研發相關花生美食產品行銷，繼去年研發「花生豆腐」廣受好評，今年結合傳統美食「粿粽」，將花生入菜推廣創新美味，增加行銷市場，並將銷售盈餘挹注社區關懷據點提供服務。

後龍花生聞名全台，主要產地在溪洲社區，溪州社區發展協會理事長何錦麟表示，溪洲社區土壤為砂質，種植的6號、9號花生質量均佳，6號花生顆粒大，9號花生顆粒小、但香氣豐厚，且土質鬆軟的優勢，採摘過程也輕鬆不費力。

26日溪洲社區舉辦一年一度的「喜慶溪洲好事花生」，行銷在地農特產，並規畫拔花生、挾花生、焢窯樂、花生春捲冰淇淋製作等體驗，並讓今年度的創新研發的花生美食「花生粿粽」、「花生甜甜圈」搶先亮相。一早溪洲國小學生們也體驗採摘花生等農事生活，對家鄉農產有更進一步的認識。

苗栗縣長徐耀昌等人體驗並行銷溪洲社區研發的創新美食。（何冠嫻攝）

後龍鎮溪洲社區舉辦花生節，規畫拔花生、焢窯樂、花生春捲冰淇淋製作等體驗活動，廣受民眾好評，爭相參與、品嘗美味花生料理。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌與苗栗縣議會副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆等人為活動揭開序幕，期許花生節活動能打響溪洲花生名號。徐耀昌表示，溪洲社區2018年榮獲全國社區發展卓越金質獎，居民生產的花生顆粒飽滿、口感香脆扎實，並研發出花生糖、花生醬、花生豆腐等農特產品，除了自給自足，盈餘還挹注社區關懷據點活動推展，居民愛社區的凝聚力值得肯定。

(中時 )