今年教育部對外華語教學能力認證考試於昨天、今天在台大舉行，共計1665人報考，未發生重大違規事項。這項考試預定9月16日寄發成績單。

昨天日舉行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」等4科筆試，今日則舉行「華語口語與表達」科目考試，缺考人數分別為105人、124人、116人、111人、127人，到考率為89.50％、89.77％、89.97％、90.80％、89.66％。

教育部表示，有關筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，已公告於教育部國際及兩岸教育司網站(教育部網站；點選『認證檢定及留考』-『對外華語教學能力認證』)，供各界查詢參考。

應考人對本部公布答案如有疑義，可依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布翌日起3日內（7月29日以前，以郵戳為憑）提出；為求時效，可先傳真至台大教務處研究生教務組，傳真號碼：（02）2363-4383。

(中時 )