宜蘭縣礁溪鄉得子口溪流域因地勢低窪，加上舊抽水站抽水能量不足，近十年來遭遇颱風侵襲時常有淹水情形，部分地區甚至淹水2至3公尺深，只能預先部署移動式抽水機因應，今天（26日）縣長林姿妙前往「砂仔港2號抽水站新建工程」視察，預計明年發揮抽水功能。

縣府水利資源處指出，砂仔港排水的集水區面積約9平方公里，易淹水原因是地貌平緩低窪、且地表逕流不易進入排水系統，當豪大雨關閉下游的防潮閘門時，低窪區域內的水無法排出，僅能仰賴機械抽水；縣府評估後向中央爭取經費增設2號抽水站，現抽水站已進入細部設計階段，明年上半年發包施工。

今天林姿妙前往視察，林姿妙指示水資處在2號抽水站尚未啟用前，仍須仰賴原砂仔港抽水站的抽排功能，防汛期間必須每周試車運轉、保養，並指派專人巡查縣內河川與區域防水，盼能在汛期間將災情減至最低，並發揮即時防災效果。

(中時 )