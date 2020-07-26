（全球第一套區塊鏈央行數位收藏幣LBCOIN。圖／截自Bank of Lithuania官網）

中歐國家立陶宛央行（Bank of Lithuania）本周發行全球第一套以區塊鏈（blockchain）為基礎的數位貨幣LBCOIN，在國際虛擬資產市場成為新聞焦點，我央行臉書在第一時間貼文，還分析該數位貨幣的內容，並提醒「全世界至今沒有任何正式的CBDC（中央銀行數位貨幣），歷年來曾有多起失敗案例，大多數會在此議題發聲的國家是在進行試驗與持續性地評估。

LBCOIN推出的時間十分巧合，和全球關鍵單位首度一起召開CBDC線上會議，只相差一天，主辦單位全球區塊鏈聯盟R3還邀請到國際貨幣基金IMF官員發表演講，讓向來僅限於民間部門討論的區塊鏈數位貨幣有了機會出向公部門接近一大步，感覺上CBDC的行動呼之欲出。

我央行在央行臉書上，專文分析LBCOIN的源起與內容，包括這是數位收藏幣，每套LBCOIN內含6枚數位代幣（digital token），有20種不同的款式，買家要向立陶宛央行的LBCOIN電子商店註冊後，透過遠端認證身分所產生的電子錢包（e-wallet），取得並收藏，如果將來不想持有，最終可以換成實體的銀製收藏幣，其外觀與信用卡相似。

立陶宛央行在公開說法中強調，LBCOIN不是法定貨幣（legal tender），也不是央行數位通貨（CBDC），僅能作為收藏之用，也可作為禮物送給他人，或與其他收藏家交換其他款式的數位代幣，「這能幫助我們探索CBDC潛力的重要試驗。」

目前我國央行對於CBDC的進度，下半年進行第二階段，方法上是對外向民間尋求技術合作。央行臉書強調，確實有越來越多的央行對於CBDC的研究與開發，採較為正面積極的態度，不過大多數的央行目前仍在研究、探索或概念性驗證階段，僅有少數央行已進入試驗階段，如瑞典、中國大陸及巴哈馬，央行還預估，新興市場經濟體可能會比先進經濟體有更強的動機發行CBDC。

央行臉書還提醒，3月間就貼文「芬蘭央行曾於1993年發行全球第一枚『央行電子貨幣』的失敗案例」，及至目前，全球尚未有央行正式發行CBDC的成功案例！意下，不是台灣動作太慢，而是全世界央行對此都非常慎重。

(工商 )