竹北新月沙灘25日湧進8萬人，紛紛前往朝聖「新月沙灘海洋音樂嘉年華」，今年卡司媲美跨年陣容，有搖滾天團八三夭擔任壓軸，加上金曲歌后徐佳瑩、李愛綺，情歌王子畢書盡、嘻哈樂團丘與樂、台語歌王江志豐等輪番上場，現場氣氛嗨到最高點。竹北市長何淦銘、市民代表會主席林啟賢等也全程同樂，結合在地觀光更連續舉辦12年，這讓每年夏日的「新月沙灘」活動已成為竹北市的一大盛事。

八三夭、徐佳瑩、畢書盡、李愛綺等都是第一次到新月沙灘，八三么看到現場萬人擠爆，直接在台上與大家拍起大合照，更一連帶來〈搖勒搖勒〉、〈想見你〉等招牌曲目，讓現場民眾為之瘋狂。出場同樣也是尖叫聲不斷的還有畢書盡，邊唱情歌不忘邊比愛心，讓迷妹們心花怒放。徐佳瑩則是一連獻唱4首歌，讓大家一次聽個過癮。

徐佳瑩精湛演唱。（中視提供）

來到沙灘熱唱，李愛綺誠意十足，性感亮片洋裝登場，辣翻全場，她提到夏天幾乎每周都會到海邊報到，上周老公才帶著小孩南下墾丁7日，「每個夏天我們全家都曬得黑麻麻。」小孩一個7歲、一個10歲，李愛綺透露維持身材的好方法就是陪小孩玩。而她與老公熱愛運動，所以前年在東區開了第一家健身房，今年四月接續開了第二家，卻因為碰上疫情，損失至少超過5百萬，「光店的房租每個月就是近百萬，心臟要夠強，每個月都像在坐雲霄飛車。」健身房因人潮減少幾乎就是停滯下來沒收入，李愛綺形容「傷蠻大」，如今慢慢解封，希望趕緊彌補前三個月的損失，但她也樂觀表示：「現在想想慶幸有撐過。」

2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華除了力邀人氣歌手開唱，還搭配一連串的活動，像是今年就增加「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，讓民眾以多角度欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿路的美麗景緻，進而帶動「新月沙灘周邊農漁業景點」。

(中時 )