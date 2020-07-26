警方從吳嫌身上及民宿房內起出非制式手槍2把、子彈24發、彈匣3個、改造槍管10枝，彈殼4枚等違禁物。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

墾丁一處民宿26日凌晨1時40分許，吳姓男子因不滿隔壁房客太吵，竟持槍到隔壁房恐嚇，房客嚇得急忙報警，警方到場後，吳男連忙跳窗逃逸，不慎掉到2層樓高的懸崖，被警方當場逮捕帶回偵訊。

警方調查，42歲吳男25日與女友一起入住民宿，夜間因隔壁的大學生因喝酒喧鬧，他氣得到隔壁房要求學生保持安靜，沒想到引發大學生不滿，甚至還故意踢牆示威。吳男因此被激怒，回到房間拿槍恐嚇才離開。

學生們嚇得立刻報警處理，警方到場後敲房門，吳嫌從後門跳窗逃逸，沒想到跑不到10公尺，就因不熟悉當地溪谷地形摔落2層樓高的溪谷，雙腳挫傷加上脊椎骨裂，只能躺在河床上等著警察逮人，吳嫌送醫後並無大礙。

警方從吳嫌身上及民宿房內起出非制式手槍2把、子彈24發、彈匣3個、改造槍管10枝，彈殼4枚等違禁物，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇罪嫌將其移送屏東地方檢察署偵辦。

(中時 )