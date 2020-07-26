台北男子阿璋（化名）日前在臉書認識女子琪琪（化名），見面後便發生性關係，沒想到事後竟被對方告性侵；阿璋提供錄音檔，內容提及「妳坐上面要嗎」、「我出來喔」等呻吟喘息。檢方偵查終結，對阿璋予以不起訴處分；琪琪不服提出聲請交付審判，被法官駁回。

根據《ETtoday新聞雲》報導，琪琪指控，阿璋一見面就要她脫光衣服，接著就被對方強吻性侵。對此阿璋反駁，雙方性行為是你情我願，還有給對方2000元；他指出，由於當時琪琪提到自己很缺錢，驚覺有異狀，所以有把過程錄音下來。

檢方檢視38分鐘錄音檔，內容清楚聽見男女交歡的喘息聲，而琪琪在過程中還發出呻吟；此外，阿璋多次提到，坐在上面、要射了、要出來了等語，卻沒聽見琪琪拒絕言語。檢方偵查終結，對阿璋予以不起訴處份。花花不服氣提出聲請交付審判，經審理後遭法院駁回。

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(中時新聞網)