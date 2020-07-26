台東熱氣球節掀起一波旅遊熱潮，台南市安南區九份子建商搶搭熱氣球潮，25、26日連續兩天提供4顆熱氣球給民眾免費體驗，滿足民眾無法到台東的心願，雖只能離地不能升空，首日仍吸引數百位民眾排隊。

正在台東登場的國際熱氣球節成台灣暑假旅遊矚目焦點之一，今年因為新冠肺炎疫情影響，報復性出遊造成東部遊客爆滿，不願人擠人的台南市民只能選擇其他地點。

台南有建商為滿足民眾愛看熱氣球的願望，一口氣找來4顆熱氣球，在建案旁供民眾免費體驗，熱氣球灌飽直立時，不少民眾圍觀拍照，儘管熱氣球只能離地不能升空，首日仍有數百人排隊登上熱氣球內，體驗搭乘感覺。

泰嘉開發建築公司在安南區九份子打造一系列大樓建案，建商舉辦小型熱氣球嘉年華，吸引人潮搭乘兼看房，滿足民眾就近感受熱氣球的心願。

台南市區出現大型熱氣球，有民眾拍照上傳網路粉絲頁，吸引不少網友前往排隊體驗與拍照，感受熱氣球的魅力。

(中時 )