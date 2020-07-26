烏日警分局與台中郵局舉辦「打詐郵我-萬里長城登山」活動，警察及郵政的大型代言人偶同時亮相，現場親子大呼「卡哇伊！」。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

暑假「反毒打詐」宣導活動打出卡娃伊代言人偶，萌樣超吸睛！烏日警方局及台中郵局舉辦「打詐郵我-萬里長城登山」活動，鼓勵青少年暑假期間與家人參與正當休閒活動興趣，宣導反詐騙及反毒，警察寶寶及郵政寶寶同時亮相，成為最受歡迎的明星。

烏日警分局與台中郵局26日在大肚區舉辦109年暑期「打詐郵我-萬里長城登山」活動，內容結合預防犯罪宣導有獎徵答活動，警察及郵政的大型代言人偶同時亮相，現場親子大呼「卡哇伊！」，紛紛搶著與警政、郵政寶寶合照，現場還規劃警政、郵政、婦幼及交通安全等設攤的闖關活動及警察重機、裝備解說，提供民眾拍照留念。

活動別出心裁的規劃「和平鴿」及「信鴿」完登章，鼓勵親子登山領取紀念品。主辦單位表示，「鴿鴿守護您」是要傳達給民眾特別的信念，代表警政及郵政人員各都堅守岡位，守護民眾及信件的安全使命。

烏日警分局長張則誠指出，台中市是打擊犯罪之都，近年度治安狀況指標，例如肅槍、緝毒安居、掃黑工作及打擊詐欺案件在六都中均表現優異，106年至109年各項犯罪率均是六都最低，並且逐年下降，居住社區治安滿意度更是六都最佳。

(中時 )