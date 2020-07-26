曾舜晞在新版《倚天屠龍記》飾演張無忌。（中視提供）

新版《倚天屠龍記》27日起每週一至週五晚間8點在中視頻道播出，該劇大膽選用大陸新生代演員曾舜晞擔綱男主角飾演張無忌，2018年戲開拍時，他才21歲，總導演蔣家駿提及，曾舜晞外型陽光帥氣，有著年輕人的拚勁，和戲中張無忌的個性很像。而飾演趙敏的陳鈺琪和飾演周芷若的祝緒丹，兩位女角也都是8年級生，此版《倚天屠龍記》有著以往所沒有的「青春感」。

歌手出道的曾舜晞，從小就愛金庸作品，是個金庸迷，對《倚天屠龍記》非常熱愛，他形容拍攝《倚天屠龍記》是圓了心中的英雄夢，「小時候最喜歡張無忌，看光明頂那場戲時，認為一個孩子在面對真相時，能勇敢地站出來，我覺得太帥了。」

他拍攝前就做了許多功課，「為了這個角色我閉關、鑽研原著，找資深的金庸迷一起探討學習。」只是過往拍攝無數版本，是否擔心被比較？「這部戲對我來說很重要。我覺得同一個角色既然很多人飾演過，那麼被比較是很正常的一件事，就看自己怎麼看待這件事了。被比較有時候並不是件壞事。」

拍攝期間，曾舜晞有將近一個月都在吊鋼索，從早到晚都沒有停過，回到家還要繼續背台詞，背到晚上兩、三點，睡個兩個小時，就起床化妝，每天工作14小時以上。金庸武俠不可避免打戲吃重，曾舜晞最愛的就是「乾坤大挪移」這套武功，拍攝過程讓他至今難忘，「剛開機時就害怕這場戲，因為難度很高。」即時事前看過武術導演的示範帶，雖然覺得很帥，但內心怕自己做不到。正式拍攝時，導演要一鏡到底，全程他得在鋼絲上完成所有動作，加上是在室內棚，溫度將近40度，穿著古裝反反覆覆的拍，過程真的很不容易。

另有一場要從一百米的山頂跳崖的戲，原本打算用替身，曾舜晞要求親自上場，試戲時臉色發青，但他仍堅持拍完，這份拚勁讓在場工作人員為他鼓掌。勇於嘗試各種細戲路的他說，希望之後有機會挑戰一些亦正亦邪的角色，也希望能有機會和前輩吳君如合作。

新版《倚天屠龍記》歷經140多天的拍攝，光角色人物就多達500多人，劇組特地赴新疆喀吶斯、寧夏銀川等地實景拍攝，在場景的設定上，更具有歷史感，而美術製景和視覺美感，都可看出細膩之處。

(中時 )