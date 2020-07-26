富比世23日發佈2020中國慈善榜，其中恒大集團董事長許家印、碧桂園董事局主席楊國強及其家族、融創中國董事長孫宏斌分別以30.1 億元（人民幣，下同）、15.2億元、13.9億元的現金捐贈總額名列前三，合計上榜100位企業家捐贈總額為179.1億元。但總體金額與去年191.7億元相比下滑6.6％。且今年入圍門檻為1000萬元，低於去年1800萬元。

回顧近年富比士中國慈善榜公佈的捐贈情況，今年是近5年連續大幅成長後出現的首次下滑。另據中國新聞週刊報導，從捐贈企業家的產業分佈來看，房地產企業一直佔據捐贈總額的半壁江山。今年榜單顯示來自房產業的捐贈金額高達71.1億元、占比近40％，但也較去年的67％出現下滑。

觀察今年富比世慈善榜統計的捐贈總額下降，實際反映去年整體經濟發展和民營企業營收狀況，同時019年大陸GDP增長率為6.1％為近年來經濟增速的新低。

另值得注意的是，社會公益的捐贈以14.3％的占比位列第三，成為今年慈善捐贈的一個亮點。以騰訊和阿里巴巴為代表的互聯網平台，在鄉村發展、教育、扶貧、緊急救災、員工公益等多個領域探索互聯網與公益結合的途徑，出現了許多新的公益模式。

(旺報 )