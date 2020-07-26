今天是大二膽戰役70周年紀念日，前總統馬英九等人在紀念碑前憑弔。（縣府提供／李金生金門傳真）

馬英九在大膽島用高倍望遠鏡眺望大陸廈門。（縣府提供／李金生金門傳真）

馬英九前總統登島憑弔，帶領大家替國軍加油打氣。（縣府提供／李金生金門傳真）

今天是大二膽戰役70周年紀念日，前總統馬英九登島在紀念碑獻花致敬。（縣府提供／李金生金門傳真）

金門縣長楊鎮浯致贈前總統馬英九「三民主義統一中國」模型。（縣府提供／李金生金門傳真）

馬英九在大膽碼頭留影表示，曾是國共殺戮戰場的島嶼，如今已蛻變為國旅觀光新景點。（縣府提供／李金生金門傳真）

今天是大二膽戰役70周年紀念日，前總統馬英九偕戰士遺族登島緬懷官兵浴血奮戰，奠定台灣政經發展基石的史實，強調這座曾是國共殺戮戰場的島嶼，如今已蛻變為國旅觀光新亮點，期盼大家莫忘戰士用鮮血保台的功績，更要珍惜得來不易的和平，祈願兩岸永無戰事，台海不再重陷危機。

面積僅0.79平方公里的大膽島距離金門本島約1萬2000公尺，但距離大陸廈門僅4400公尺，與相距約800公尺的二膽島有「前線中的前線、離島中的離島」之譽。1950年7月26日夜，共軍對大、二膽島發動炮擊和登陸行動。國軍以225團第1營不到300人的兵力，對抗700名登陸大膽敵軍，最終以我軍擊斃共軍300餘人，生俘200餘人落幕，締造國軍戰史上著名的「大二膽大捷」。

馬英九今率馬團隊重要成員胡為真、高華柱和陸小榮等人，偕金門縣長楊鎮浯和戰士遺族代表登島憑弔，在紀念碑前獻花致敬，並走訪島上據點和「三民主義統一中國」心戰牆壁等景點。

馬英九指出，大二膽戰役以我軍大捷結束，老總統蔣公接獲捷報喜極而泣說道「我們全勝，台灣安全了」。它與古寧頭、登步島系列戰役的全勝，增加政府守護台灣的信心，美國也改變原先靜待塵埃落定的甩手政策，派遣第七艦隊協防台灣，並陸續簽訂中美共同防禦條約和台灣決議案，讓台灣得以在安全、安定環境下，推動包括民主選舉、三七五減租、公地放領等政經改革和軍事防衛工作。

馬英九強調，大二膽戰役是一場小型的戰役，雙方參戰人數甚至不到1000人，但它卻帶來很大的影響和作用，不但讓共軍從此打消占領金門的念頭，也奠定日後823炮戰勝利的基礎。

針對蔡政府昨已提前由陸軍司令陳寶餘登島紀念一事，馬英九也表示，過去一定是當天舉辦，蔡政府的作法只能說是「超前部署」。他認為，其實在一起又何妨，更能凸顯前、後任總統重視台灣安全的心思一致，不要把馬英九當「心魔」才好。

馬英九特別說明 去年823炮戰紀念日，他和蔡英文總統都來了，還在太武山碰面，「這不是很好嗎？」大家一起來，更能表示對國軍的支持。

(中時 )