桃園市有民眾被詐騙集團佯裝是檢調單位，稱民眾涉嫌洗錢販毒，先被騙16萬後，25日又接獲嫌犯電話，要求把存款全提出來，他發現被騙後，向警方報案，警方機智以「冥錢」偽裝真鈔，順利逮到詐騙集團車手。

警方表示，20日有詐騙集團偽稱檢調單位，以該民眾涉嫌洗錢販毒為由，使民眾緊張失措下，交付16萬元給自稱檢察事務官的男子，，25日15時許，民眾又接到嫌犯電話，要她領出存款由「檢調監管」才能證明清白，民眾經家人提醒，驚覺可能遭詐騙，立即向桃園警察分局埔子所報案。

員警確認嫌犯約被害人於中埔一街某公園交款，請被害人配合員警，以冥幣偽裝真鈔，於約定時間前往交款，29歲吳姓詐騙車手不疑有他出面取款，埋伏員警一擁而上將其制服在地，吳男見無法狡辯坦承犯行，當看到袋子裝的「錢」，更是傻眼無語，全案依法移請偵辦，警方將持續追查幕後成員，務必將詐騙集團一舉消滅。

(中時 )