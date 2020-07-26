阿富汗的女性一直以來受到不平等的待遇，平時對外要遮住自己的身體和姓名，一旦露出就會被認為「可恥」。當地一名婦女因生病發燒而去看醫生，回家後她的丈夫看到藥袋上寫著她的名字，竟痛毆她一頓，僅因為她向一名陌生人透露自己的名字。近來有許多女性發起使用自己姓名的運動；據傳阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）指示，中央民事登記局擬修改《人口登記法》，以允許女性能對外使用自己名字。

據《BBC》報導，在阿富汗的公共場合使用女性的名字是不被允許的，她們通常被稱為母親、女兒或姐姐，當地法律規定女性出生證明上只能寫父親的名字，女性若是結婚、生病，請柬與藥袋上也不會寫上她們名字，就連死後墓碑上也不能掛上名字。近年來當地女性開始爭取自己的名字，發起「我的名字在哪裡？」的運動。

過去幾周內，加尼指示相關單位研究是否能夠修改《人口登記法》（Population Registration Act），讓當地女性能在自己的身分證及孩子的出生證明使用名字；據了解，這項草案已被送至阿富汗政府轄下的行政事務辦公室（OAA）。阿富汗前國會議員兼婦女權利運動者Fawzia Koofi表示，對於修法案非常贊同，她認為「這應該是很久以前就要發生的事了。」

阿富汗社會學家阿里卡維（Ali Kaveh）表示，阿富汗目前仍是重男年輕女社會，女性不僅在外要遮住自己的身體，還要隱藏自己的名字，一旦露出會被認為是「可恥的」，因此她們被稱為「太陽和月亮」。最殘醋的是，男性能在社會上受到尊敬與光榮，女性卻要躲躲藏藏的過生活。

阿富汗女權運動興起，但當地也有許多女性不支持，也引來不少批評的聲浪；她們提到若有人問到自己名字時，會顧慮到父親、丈夫們的榮譽，「我想被稱為我父親的女兒，我兄弟姊妹，未來想被稱為我丈夫的妻子。」也有人認為，當務之急應該是維持家庭內部的和平，正確優先安排好該做的事項。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)