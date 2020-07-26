台北市日前高溫飆到39.7度，創下創百年紀錄，悶熱的天氣讓人食慾下降。就有咖哩專門店將促進食慾的咖哩與海鮮結合，還有飯店主廚以「夏季輕盈系海鮮」為主軸，利用天然食材及香草調味，做成滋味清爽的海鮮料理。

海鮮咖哩主餐中主推的「香煎鮭魚排咖哩」，由料理長挑選來自挪威的鮭魚，選以鮭魚油脂分布均勻，宛如牛排菲力般口感軟嫩的厚切菲力部位，先透過50度舒肥讓鮭魚肉質更加細嫩，並為了凸顯咖哩風味，不以過多香料醃製鮭魚，僅簡單香煎後起鍋，外酥內軟，中間有點半生熟的鮭魚，再淋上特製咖哩醬後風味更加豐富。

酥炸海鮮咖哩。(圖／泰迪農園咖哩提供)

另一道「酥炸海鮮咖哩」，將厚實又不失軟嫩的花枝腹肉切片，Q彈的酥炸草蝦及扎實的鬼頭刀赤身部位，裹粉後酥炸，吃起來外酥內鮮，口口滿足。

百香炙燒鮪魚。(圖／華泰大飯店驢子餐廳提供)

夏季輕盈系海鮮以開胃菜「百香炙燒鮪魚」揭開序幕，炙烤後的鮪魚搭配清爽酸甜百香果，以及用糖、醋、胡椒醃漬的西瓜棉，再淋上甜菜根醬汁與巴西里油，輕盈酸甜滋味，更加襯托炙燒鮪魚的鮮美。

義式經典狂水煮魚。(圖／華泰大飯店驢子餐廳提供)

「義式經典狂水煮魚」則是主廚保留義大利拿坡里經典料理主要作法，選用龜吼漁港時令鮮魚，與蛤蜊、培根及煙燻番茄，倒入煮沸的高湯(義大利當地是使用海水)一同燉煮，再加入綜合香草、淋上橄欖油。食材新鮮，簡單調味就很美味。

鹽焗魚。(圖／華泰大飯店驢子餐廳提供)

而為了歡慶時刻而發想的料理「鹽焗魚」，以海鹽包覆內裡填入了紅蘿蔔、洋蔥、黃檸檬片的鮮魚，用西班牙國寶烤箱 JOSPER 焗烤1小時，讓海鹽與溫度鎖住美味，上桌後，當客人用小槌子輕輕敲開鹽殼的那一剎那，肥美鮮甜的魚肉與各種天然食材交織出清鮮香氣撲鼻而來，引人垂涎。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)