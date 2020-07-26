台灣基進黨嘉義黨部成立，多位嘉義縣市綠營及無黨籍民代出席。（廖素慧攝）

台灣基進黨嘉義黨部成立，立委陳柏惟說從地方基層政治扎根。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安祝賀台灣基進黨嘉義黨部成立。（廖素慧攝）

台灣基進黨嘉義黨部及立委陳柏惟服務處26日在嘉義市成立，黨主席陳奕齊說，2022嘉義市東、西2區市議員選舉會「提好提滿」，嘉義縣也會評估，現在本土政黨執政，基進黨要做本土「防腐劑」。

陳奕齊說，去年選舉，基進黨在嘉義縣市都獲得不錯的政黨票數，希望有年輕幹部站到第一線，嘉義市提好提滿，嘉義縣也希望能突破，特別是他的故鄉朴子會是重點地區。

陳奕齊說，本土政黨執政，需要本土的在野黨當「防腐劑」來監督，首要就是推出對政治改革有興趣的優秀年輕人，至少要有立委陳柏惟8成以上的優秀。

陳柏惟說，台灣基進要落實執政黨與在野黨都是本土政黨，要從地方基層政治開始，要布置里長、議員的新血，向民間做政治工作、政治說服，讓過去投國民黨的人轉投民進黨，才能讓台灣的政治版圖全面性變成台灣本土的政黨價值。

民進黨立委蔡易餘、嘉義市議長莊豐安、戴寧、黃思婷、蔡文旭、蔡榮豐等市議員及嘉義市小英之友會總會長黃淑英等人都參加這場基進黨部成立茶會。

(中時 )