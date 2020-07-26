台中港務公司派員協助接上250公尺電力線，並增設變壓器，提供110V及220V電壓。（民眾提供／王文吉台中傳真）

北斗星號接上電力，寢室、走廊、廚房及廁所均恢復照明。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中港務公司派員協助北斗星加裝抽水泵，恢復船舶儲水、供水。（民眾提供／王文吉台中傳真）

遭限制出境、滯台的北斗星號外籍船員終於有水可用。（民眾提供／王文吉台中傳真）

隸屬台灣友晉公司的北斗星號，2018年涉嫌在公海賣油給北韓漁船，當年11月停靠台中港，友晉公司老闆、船長和船員等6人立刻被檢方起訴並限制出境。其中2名外籍船長、船員滯台無法返國，在船上度過600多天沒水沒電的日子，台中港務公司25日下午派員接上水電，恢復船舶基本生活需求。

北斗星號原有1名大陸籍、4名緬甸籍，其中3人已返國，還有2人滯留船上，過著沒水沒電的日子。近日氣溫屢創新高，船上環境更是悶熱難耐，三餐飲水及生活物資等均靠慈善團體接濟。

交通部航港局中部航務中心透過天主教台中教區海員宗會聯繫，2名船員表達留守意願。台中港務公司25日派員接上水電管線，包括250公尺電力線，增設變壓器，提供110V及220V電壓，寢室、走廊、廚房及廁所均提供照明及插座，滿足生活需求，並提供冷氣用電，。

至於用水部分，也協助加裝抽水泵之接電，恢復船舶本身之儲水功能，晚間8時25分完成加水50噸，改善船上環境。

(中時 )