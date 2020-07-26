大陸各地方逐步公佈上半年GDP表現，截至7月25日，除黑龍江之外，全大陸30省份數據先後出爐。其中廣東、江蘇、山東3省份的經濟總量穩居前三，依次為4兆9234.2億元（人民幣，下同）、4兆6722.92億元和3兆3025.8億元，並有16省份從第1季的衰退轉正，優於上半年整體衰退1.6％的水準。

據中新經緯報導，上海意外掉落前10，上半年GDP較去年同期下降2.6％至1兆7356.8億元，降幅比第1季收窄4.1個百分點。上海市統計局指出，上半年上海經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈現恢復性增長和穩步復蘇態勢。同時也看到一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補，經濟持續回升基礎仍需進一步鞏固。

對比第1季的經濟數據，大陸30省份經濟均出現不同程度反彈。其中以湖北、新疆、重慶、安徽、河南、吉林、浙江等省份的經濟反彈最為明顯，上半年GDP增速較第1季提升都在6個百分點以上。

(旺報 )