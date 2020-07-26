適逢周末假期，現場來了許多大、小朋友齊聚觀賞，個個看得目不轉睛。（張毓翎攝）

嘉義縣共好生活協會推展全民運動風氣，聘請嘉義市界王星舞蹈教室張恆瑋擔任指導老師，培訓熱愛街舞的青年成立街舞舞蹈團，今日在故宮南院二樓售票大廳快閃演出，舞者連續頭頂地板旋轉等動作，適逢周末假期，現場來了許多大、小朋友齊聚觀賞，個個看得目不轉睛，拍手叫好。

嘉義縣共好生活協會辦理「街舞熱力 閃耀嘉義」街舞觀光宣傳活動，招募近20多位學子，在東石漁人碼頭、東石先天宮、六腳用九柑仔店、六腳蒜頭糖廠、太保故宮南院、朴子水道頭文創聚落、朴子配天宮、布袋高跟鞋教堂等8處海區知名景點跳街舞，並記錄成影像行銷嘉義的美。

青年舞者故宮南院快閃演出 High翻全場

首次的快閃演出，現場聚集20、30位遊客，全場歡呼、尖叫聲不斷，熱情指數破表。協會理事長陳建宇表示，協會長期關注偏鄉藝文發展，陪伴在地青年朋友辦理相關活動，這次快閃表演除了培訓的學員外，也邀請國立東石高中熱舞社學生一同表演。

陳建宇說，街舞集結了舞蹈、藝術、音樂、流行文化等元素，是民眾最好的休閒活動及宣傳利器，期待民眾透過成果觀光影片，拿著三倍券和農遊券到嘉義濱海觀光景點玩，體驗它的好用、好買，以實際行動支持本土觀光及農業，為振興台灣經濟一起努力。

(中時 )