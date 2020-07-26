部立苗栗醫院營養師李孟穎建議水果每天攝取為2到3份，切忌一次吃完整天的量，應平均分散在三餐攝取，可減少吃零食的機會，一次攝取量為一個拳頭的大小。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

多吃水果可增進身體健康，在對的時間攝取還能有助減重，但若在飯前吃木瓜、鳳梨、蔓越莓、番茄等水果，卻有可能腸胃絞痛、脹氣等腸道不適症狀，反而適得其反，因此衛生福利部苗栗醫院提醒，民眾應依照自己的需求及生理狀況選擇飯前、飯後、餐間食用。

衛福部苗栗醫院營養師李孟穎表示，「水果應該飯前吃還是飯後吃」為普遍大眾的迷思，水果於飯前或飯後吃，所帶來的效益有所不同，飯前吃水果可增加飽足感，減少正餐的攝取，對於正在減重的人，能有助於體重的控制；飯後吃水果對營養素會有更好的吸收、並有效促進消化、腸道順暢。

但有些特定水果卻不宜在飯前吃，以免出現腸胃絞痛、脹氣等腸道不適等情況。李孟穎說明，木瓜、鳳梨、奇異果富含水果酵素的水果，可分解蛋白質，因此空腹吃會造成腸胃黏膜刺激，這類水果應飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。

另，柿子、番茄等富含單寧酸水果，會與胃酸形成不溶解的塊狀物質，進而引起胃痛、胃脹、消化不良。檸檬、柳丁、橘子、山楂、草莓、蔓越莓等富含果酸、有機酸的酸性水果，則會刺激胃酸分泌造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服。荔枝、甘蔗、釋迦等糖份高的水果也易促進胃酸分泌，因此李孟穎建議，以上水果皆不建議有胃潰瘍、胃食道逆流的民眾在餐前、空腹時食用。

李孟穎指出，患有糖尿病民眾，吃水果時機點最好介於兩餐之間、約飯後的1到2小時攝取，避免飯後馬上吃，造成血糖飆升。苗栗醫院指出，據國民飲食指南建議，水果每天攝取為2至3份，每次攝取量為1個拳頭大小，切忌一次吃完整天的水果量，應平均分散在3餐攝取，也可減少餐間攝取零食的機會。

(中時 )