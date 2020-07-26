國民黨前立委侯彩鳳擔任高雄市議員李雅靜論文口試委員遭質疑；她今天回應自己有科技大學講師、3屆立委及多個工會理事長資格，「不夠格當口試委員？」相信外界自有論斷。

李眉蓁論文涉抄襲風暴越滾越大，另一名高雄市議員李雅靜也被前促轉會副研究員吳佩蓉點名，並爆出李雅靜口試委員有已故高雄市議長許崑源及侯彩鳳。

吳佩蓉在臉書發文點名李雅靜碩士論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬－以兩岸社團合作為例」，內文除有諸多媚共言論外，還指李雅靜邀請學者、專家及市府官員出席在議會舉辦相關公聽會等，論文附件內容與高雄市議會公報刊載的錄音紀錄幾乎相同，抄襲公文書還未註明出處，已違反學術倫理等。

對此，侯彩鳳接受中央社記者電訪表示，自己因父親早逝失學，一路是從女工基層做起，之後進入電子公司成為領班及工會幹部，到成為加工區聯合會理事長等，都是認真求上進，希望外界勿嘲笑在職專班的人，像她一樣努力上進的同學中，也不乏各政黨黨務高層及政界人物等。

侯彩鳳是中山大學第一屆高階公共政策碩士在職專班EMPP的學生，論文指導教授是已故的前國民黨高雄市長參選人黃俊英。

對於擔任李雅靜論文口試委員遭外界質疑，侯彩鳳強調，自己有3屆立委資歷、正修科技大學講師資格，還擔任過全國勞工聯盟總會會長及加工出口區產業工會聯合會理事長等職務；歡迎外界檢視自己推動的法案內容，且工會職務都非利益團體，難道「不夠當口試委員？」外界自有論斷。（編輯：洪學廣）1090726

(中央社)