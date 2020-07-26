北市地方角頭林盈福與其他幫派爭奪士林夜市地盤，2018年12月林夥同員工林信利持開山刀、武士刀，砍殺新北山會宋姓大哥頭部、頸部數刀，宋經送醫輸血3000c.c.撿回一命。士林地院日前審結，認士林分局偵查隊洪姓小隊長臨時取消休假在場查案，見狀居間阻擋林等2人，但林仍輪番上前攻擊重創宋男，合議庭以殺人未遂罪，對2人分別判處有期徒刑7年6月，

被害宋男因友人遭毆傷，獨自到林男家中理論，卻與林信利在門外口角，林姓大哥見狀，認宋侵門踏戶，從屋內取出開山刀、武士刀連砍數刀，一旁士林警分局偵查隊洪姓小隊長在屋內查看，見狀立刻通知救護車、分局派員到場，阻止兩方繼續砍殺，而他自己手部被利刃劃傷，所幸宋經緊急手術得倖免於難。

林、宋雙方都責怪洪，宋向媒體爆料，指洪見死不救，而林則辯稱，宋當天先攻擊林盈福妻子，林信利才持刀出去救援，屬於正當防衛，而且，洪姓小隊長為了避免被長官責難，虛構持刀追砍一事。

判決指出，洪小隊長當時並無攜帶槍械，對於突如其來的衝突事件，無法1人壓制雙方。依宋的傷勢來看，並非如林等人所說，赤手空拳毆打宋。而且林等人也沒有提出林妻受傷的診斷證明，正當防衛之說並不足採信。

目擊者則稱確有看到林等人拿刀往宋的頭部砍下去，洪則稱，他架著林信利時，林盈福衝過去要砍宋，如果不制止其中1人，宋的傷勢會更嚴重。法院因而認定，林等人輪番上前攻擊，已有使人喪失生命的故意，短短1、2分鐘造成如此嚴重傷勢，可見攻擊力道之猛烈，法院因而認定涉犯殺人未遂罪，並依法判決。

(中時 )