台北晶華推出「東京美食之旅」郵輪體驗住房專案，館內自助餐廳打造出類以東京「築地魚市」的氛圍，讓客人了解日本漁獲市場的競標文化。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華「東京美食之旅」郵輪度假住房專案，日籍管家親身分享「奉茶之事」、帶領旅客從茶湯文化認識日式禮節。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華「東京美食之旅」郵輪度假住房專案，館內「三燔本家」餐廳推出曾由日本東京私人會所客座打造的「究極黑牛」壽喜燒鍋物。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華「東京美食之旅」郵輪度假住房專案，旅客可以品嘗到正宗的淺草餡蜜和果子、甜蜜的展開豐盛之旅。（圖／台北晶華酒店）

國人選購台北晶華「東京美食之旅」郵輪度假住房專案，可以品嘗日籍餐飲顧問親炙的日式朝食套餐。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華「東京美食之旅」住房專案，住客可體驗節慶浴衣的穿搭文化。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華酒店推出「東京美食之旅」郵輪度假住房專案，標榜全程將有日籍管家陪同細心款待。（圖／台北晶華酒店）

邊境管制未解封，不少旅遊業者企畫包裝「偽出國」或「類出國」體驗以廣招徠，提供悶壞了的國人選擇。台北晶華酒店繼7月初推出「郵輪式度假體驗」成功爭取親子家庭客層青睞後，再度整合館內資源由日籍主管與同仁精心策畫設計，自8月1日至9月27日推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，欲以「擬真度」破表的「大人系」偽出國度假提案，藉此吸引熱愛美食的品味男女感受正宗「一期一會」的全套日本式殷款待。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「晶華食藝銀行．東京美食之旅」是從「款待」、「美食」、與「文化」三個面向串連架構，希望能真實傳遞日本東京食藝文化之美，入住的房客可以在晶華酒店內體驗到日式尊寵細膩的服務、品嘗到與東京同步的美味料理、並且學習到由日籍同仁親身傳遞的和風文化，在此無法出國的非常時期，享受一趟有如置身東京的城市度假之旅。

參加郵輪旅遊，旅客除可盡情享受船上設施，郵輪每停靠一港口並有岸上觀光行程可以參加，國人參加台北晶華酒店的「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，亦等同到參加了2天1夜的東京美食之旅。吳偉正表示，繼東京之後，台北晶華後續將推出法國巴黎等不同國家與城市的「類出國」度假提案。

台北晶華「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案共有三天兩夜以及兩天一夜的選擇，兩人成行、每人7,800元起，入住貴賓皆安排有專屬的日籍管家全程服務，展現細膩貼心的日式款待美學，營造猶如置身日本的旅遊氛圍。多樣精采道地的東京美食體驗，從迎賓的「淺草餡蜜」和？子下午茶組展開，晚間則前往位於酒店地下三樓的三燔本家，品嘗來自日本東京私人會所的「究極黑牛」鍋物晚宴，並由佐餐的頂級清酒「獺祭酩釀」與都會城市夜景劃下旅程第一晚的句點，翌日則由日籍餐飲顧問親炙的「表參道和朝食」套餐開啟另一個和風洋溢的日子。

入住行程當中，日籍管家將現身說法、分享「奉茶之事」，引領房客從茶湯文化認識日式禮節，並邀請房客換上「節慶浴衣」，體驗東京的衣著文化，並拍照留念。位於酒店一樓的？麗廳更搖身變為日本東京知名的「築地魚市」，五星主廚將帶領房客認識每日由漁港直送的漁獲，並從漁人的拍賣手勢以及吆喝口氣中、了解東京都最大漁獲市場的競標文化。

三天兩夜行程另可於第二天的下午選擇前往位於北投、以頂級溫泉為人所稱道的「三二行館」體驗極致放鬆的美湯療癒，亦或可以前往酒店頂樓的沐蘭SPA，體驗專屬的「旅人最愛／舒活按摩二選一」芳香療程，由連續四年榮獲World SPA Award台灣區最佳飯店SPA的專業芳療師，助旅客放鬆紓壓、同時強身免疫；晚間旅客可自費前往充滿日式風情的「三燔夏日居酒屋」舉杯暢飲佐美饌小點、為這趟旅行畫下一個完美的句點。

吳偉正表示，晶華擁有堅強的日籍服務團隊，從客戶服務、行銷業務、到餐飲服務部門，共計有15位充滿日式服務熱誠的同仁，在國人無法出國的時候，這群團隊很樂意把日本東京的旅遊體驗於台北晶華酒店重現，他們在設計行程時，把自己學習過的茶道禮節、把代表歡樂的節慶浴衣、把日本清酒、和牛、和果子等代表性美饌都融入其中，希望帶給國人身處東京的旅遊體驗。

(工商 )